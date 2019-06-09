Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘ATM memuru’ çıkan AKP gençlik kolları başkanı hakkında suç duyurusu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in belediyede ‘büro elemanı’ olarak istihdam edildiği ancak belediyede hiç çalışmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Facebook

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre, 31 Mart’ta belediye başkanı seçiklen CHP’li Mert Uygun, Özel’in haziran ayında işe girdiğini ve seçimden bir gün sonra istifa ettiğini belirtti.

Reklam

Özel’in belediyede çalışmadığını zaten ilçe halkının ve kendisinin bildiğini ifade eden CHP’li başkan şunları söyledi: “Birim amirlerine ve belediye çalışanlarına sorduk ‘Şahıs çalışıyor muydu burada?’ diye. Çalışmıyordu cevabını alınca bizde savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Halkımızı söz vermiştik haksızlık ile mücadele konusunda. Bu mücadelemizi başlattık.”

Uygun, Özel hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

SON HABERLER

Yaz Okumaları 1: ‘Her Gece Bodrum’

İlk yaz okuması önerimiz Selim İleri’nin klasik eseri ‘Her Gece Bodrum’. Yazıldığı dönemde edebiyat çevrelerinde epey tartışma uyandırmış bir roman.

‘VIP krizi’nin görüntülerinde İmamoğlu: Gel şuradan gidelim kurban olayım

Ordu/Giresun havaalanında VIP salonuna alınmayan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ailesi ve beraberindeki CHP heyetinin olay sırasındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Görüntülerde İmamoğlu’nun krizi yatıştırmak için CHP milletvekili Seyit Torun’a “Gel şuradan biz gidelim, vatandaş gibi gidelim, kurban olayım” dediği ve daha sonra VIP salonu kapısına yönelerek polislerle konuştuğu, onlara “Allaha emanet olun” diyerek ayrıldığı, net olarak duyuluyor.

Türkiye, Euro 2020 elemelerinde Fransa engelini geçti: 2-0

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu üçüncü maçında Konya’da 2-0 galip geldi. Dünya Şampiyonu Fransa’yı tarihinde ilk kez yenen Türkiye, bu skorla grubunda liderliğe yükseldi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...