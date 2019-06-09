‘ATM memuru’ çıkan AKP gençlik kolları başkanı hakkında suç duyurusu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in belediyede ‘büro elemanı’ olarak istihdam edildiği ancak belediyede hiç çalışmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Facebook

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre, 31 Mart’ta belediye başkanı seçiklen CHP’li Mert Uygun, Özel’in haziran ayında işe girdiğini ve seçimden bir gün sonra istifa ettiğini belirtti.

Reklam

Özel’in belediyede çalışmadığını zaten ilçe halkının ve kendisinin bildiğini ifade eden CHP’li başkan şunları söyledi: “Birim amirlerine ve belediye çalışanlarına sorduk ‘Şahıs çalışıyor muydu burada?’ diye. Çalışmıyordu cevabını alınca bizde savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Halkımızı söz vermiştik haksızlık ile mücadele konusunda. Bu mücadelemizi başlattık.”

Uygun, Özel hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.