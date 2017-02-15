‘Artık dayanamıyoruz’: İsveç’te çocuk sığınmacılar ‘toplu intihar’ çağrısı yaptı

İsveç’e yalnız gelen sığınmacı çocuklar, sınırdışı edileceklerine dair söylentiler üzerine ‘toplu intihar’ çağrıları yaptı.

İsveç Göçmen Dairesi’nin ‘ebeveynleri olmayan sığınmacı çocukları sınırdışı edeceği’ iddiası üzerine, İsveç’e yalnız gelen 18 yaş altı sığınmacıların, kapalı Facebook gruplarında ‘toplu intihar’ çağrıları yaptığı ortaya çıktı.

İsveç çocuk ombudsmanlığı, bunun üzerine resmi kurumları acil kriz toplantısına çağırdı.

‘Artık dayanamıyoruz’

Ombudsman Basın Sözcüsü Hans Reuterskiöld, sığınmacı çocukların bir süredir kendilerine zarar verme eğiliminde olduğunu söyledi: ‘‘‘Artık Dayanamıyoruz’ isimli yardım ağından sığınmacı genç insanların kapalı sosyal medya platformlarında, toplu intihar etmeyi planladıklarını biz ulaştırması üzerine bu toplantıyı düzenliyoruz. Biz de son bir yıl içinde kendilerine zarar verme eğiliminde olan, intihar etmeyi düşünen 600’ün üzerinde sığınmacı çocukla karşılaştığımız için durumu çok ciddi olarak değerlendiriyoruz.”

İsveç Göçmen Dairesi ise çocukların sınır dışı edileceğine dair söylentileri yalanladı.

İsveç Sığınmacı Çocuklar Federasyonu, geçen yıl çıkarılan, aile birleşmelerini geçici olarak kısıtlayan yasa ve İsveç Göçmen Dairesi’nin sığınmacı çocuklarda yaş tespiti çalışmalarını yoğunlaştırmasıyla sığınmacı çocukların intihar girişimleri arasında bir bağlantı olduğunu belirtti.

Federasyon, intihar ve intihar girişimleri konusunda hiçbir yetkili kurumun istatistik tutmadığına dikkat çekti.

Sözcü Reuterskiöld farklı kaynaklardan intihar ve intihar girişimi vakalarının doğrulandığını belirterek, toplantıda toplu istatistik olmamasını da tartışacaklarını belirtti.

2015 yılında 23 bin 480, 2016 yılında 2 bin 199 yalnız çocuğun sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç’te, tek başına iltica eden çocukların çoğunluğunu Afganlar oluşturuyor. Afgan çocuk sığınmacıları sırasıyla Somali, Suriye, Fas ve Etiyopyalı sığınmacı çocuklar takip ediyor.