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Yaramazlara biraz batar!

Arkadaşlarıyla yaptığı sahte içkiden içen 16 yaşındaki çocuk komaya girdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, arkadaşlaryla yaptığı sahte içkiden içen 16 yaşındaki E.B., komaya girdi. Hastaneye kaldırılan E.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilişkin soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

E.B.’nin, Şirintepe Mahallesi 8123 sokakta arkadaşlarıyla buluşup yaptıkları sahte içkiden içtiği belirtildi. Evine dönünce fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği tespit edilen E.B.’yi, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

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Polis, E.B.’nin fenalaştığı yerde bulunan pet şişe içerisindeki alkolü incelemeye aldı. E.B.’nin arkadaşlarının ifadesine başvuruldu.

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