Araştırma: Türkiye’de 10 kadından dokuzu güzel olduğuna inanıyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Philips’in Küresel Güzellik Endeksi Raporu’na göre Türkiye’de her 10 kadından dokuzu güzel olduğuna inanıyor.

Amsterdam’daki Güzellik Zirvesi’nde duyurulan rapor, aralarında Türkiye’nin de olduğu 11 ülkeden 11 binin üzerine kadınla görüşülerek hazırlandı.

Reklam

Buna göre Türk kadınlarının yüzde 91’i kendini güzel buluyor. Türk kadınları kendilerini güzel bulma açısından yüzde 96’lık Hindistan’ın ardından ikinci sırada.

Rusların yüzde 81’i, Çinlilerin yüzde 73’ü, ABD’lilerin yüzde 65’i, Güney Korelilerin yüzde 61’i, Fransızların yüze 41’i, Britanyalıların da yüzde 29’u kendisini güzel buluyor.

‘Baskı hissediyorum’ diyen çok az

Türk kadınlar yüzde 39’u, güzel görünmenin kendine güven açısından önemli bir faktör olduğunu düşünüyor.

Kadınların yüzde 17’si ise güzel görünme baskısı hissettiklerini söylüyor. Dünyada bu oran yüzde 13.

Beş kadından biri için eşi önemli

Türkiye’deki kadınların yüzde 30’u güzellik anlayışları konusundaki en büyük etkinin annelerinden geldiğini düşünürken, yüzde 21’i eşlerinin etkili olduğunu söylüyor.