Araştırma: Toplumun yarısına göre ‘corona’ altı aydan önce kontrol altına alınamaz

Ipsos’un araştırmasına göre, Türkiye’de toplumun neredeyse yarısı Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasının altı aydan daha fazla süreceğini düşünüyor.

Fotoğraf: DHA

Araştırma, Covid-19 salgını Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görüldüğünden beri vatandaşların pandemiye ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarına odaklanıyor.

Reklam

Sonuçlara göre, dünyada yüzde 57’lik bir kesim salgının kontrol altına alınmasının altı aydan daha fazla süreceğini düşünüyor. Türkiye’de ise bu yöndeki tahminlere toplumun yüzde 46’sı katılıyor.

Türkiye’de salgının birkaç ay içinde kontrol altına alınacağını düşünenlerin oranı yüzde 29 iken, dünya genelinde bu oran yüzde 21.

‘Aile bireyleri daha değerli oldu’

Tablolar: IPSOS

Öte yandan, her dört bireyden üçü salgın nedeniyle anne, baba ve kardeşinin kendisi için daha değerli hale geldiğini düşünüyor.

Reklam

Araştırma kapsamında katılımcılara toplu taşımayı ilk kez ne zaman kullanmaya ve kuaföre/berbere ilk kez ne zaman gitmeye başlayabilecekleri de soruldu.

Halihazırda kuaföre/berbere gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 11 iken, bu oran toplu taşıma kullanma konusunda yüzde 14 seviyesinde.

Mayıs ve haziran aylarında kuaföre/berbere gitmeyi planlayanların oranı yüzde 32 iken, toplu taşımayı kullanmayı düşünenlerin oranı yüzde 19.

Kuaför/berber için yüzde 17, toplu taşımayı kullanma için yüzde 23 oranında bir kesim ise yıl sonunu, hatta gelecek seneyi bekleyeceğini ifade etti.