Araştırma: Esnafın dörtte üçü ‘corona’nın gidişatından endişeli

Araştırmaya göre Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle esnafın yüzde 74’ünün endişe duyduğu, borçluların ve kredi kartı kullanımının artttığı belirlendi.

Fotoğraf: AA

REM People şirketinin araştırmasında tüketicilerin salgın döneminde küçük esnafa yöneldiği ortaya çıktı.

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Bunun yansıması olan ‘esnaf ticaret endeksi’, ocakta 17.5 puandan nisanda 35.8 puana çıktıktan sonra, ‘normalleşme’ adımlarıyla mayısta 29.4 puana geriledi.

Esnafın yüzde 40’nın salgınla ilgili ‘kesinlikle endişeli’, yüzde 34’ünün ise ‘endişeli‘ olduğu kaydedildi.

Salgının ne kadar süreceğine dair tahminlere bakıldığında ise esnafın yüzde 22’si salgının etkilerinin ‘bir-üç ay’, yüzde 24’ü ‘üç-altı ay’, yüzde 21’i ‘altı-12 ay’ yüzde 24’ü ’12 aydan fazla’ süreceğini ifade etti.

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Kredi kartı kullanımı yüzde 82

Kredi kartı kullanımı da salgın ve ‘normalleşme’ döneminde artış gösterdi. Esnaf işletmelerinde kredi kartı kullanımı yüzde 82’ye ulaştı.

Veresiyeyle alışverişlerin ciro içindeki payı yüzde 6 iken, nakit ödemeyle yapılan alışverişlerin cirodaki payı da yüzde 62 oldu.

Borçluların oranı arttı

Öte yandan kredi borcu olan esnaf oranı yüzde 66’ye yükseldi. Bu oran ocak ayında yüzde 54’tü.