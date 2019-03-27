Ankara’da sebze fiyatları martta da arttı, üç aylık artış yüzde 40’ı geçti

Türk-İş’in ‘açlık ve yoksulluk‘ araştırmasına göre Ankara’da mart ayında gıda fiyatları aylık yüzde 0.73 düşerken, 12 aylık dönemde yüzde 21.13 yükseldi.



Raporda sebze kilogram fiyatındaki artış bu ay da devam etti ve bir önceki aya göre artış oranı yüzde 6.28 olduğuna dikkat çekildi. Mart ayı ile birlikte yılın ilk üç ayında sadece sebzedeki ortalama artışın yüzde 40.11’e ulaştığına dikkat çekildi.

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Türk-İş hesaplamasına göre geçtiğimiz ay 7.33 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı Mart ayında 7.79 TL oldu. Ortalama meyve kilogram fiyatı ise Mart’ta yüzde 11.85 artışla 5.19 TL’ye yükseldi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

‘Açlık sınırı‘ 2 bin 14 lira

Araştırmaya göre zorunlu aylık harcamaların toplam tutarı 6 bin 560 lira. Zorunlu harcamalar içinde gıdanın yanısıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar bulunuyor.

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Evli olmayan çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti‘ ise 2 bin 454 lira olarak açıklanırken, dört kişilik bir ailenin ‘açlık sınırı‘ ise 2 bin 14 lira olarak hesaplandı.