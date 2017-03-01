Ankara’da ‘kanserojen madde’ alarmı: Asbestin en tehlikelisi tespit edildi

Ankara’daki Maltepe Havagazı Fabrikası alanında yaptırılan ölçümlerde yüzde 15 ile yüzde 40 arasında kanserojen asbestin en tehlikelisinin tespit edildiği duyuruldu.

Uzun yıllar atıl durumda bulunan ve içinde kanserojen madde asbest bulunan fabrikayı yıkmak için belediye birkaç gün önce çalışmalara başlamıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Tok Sokak dış duvar üstünden, Enerji SA mescit arkasından ve sahada çalışma yapılan iki kepçeden alınan numunelerde yüzde 15 ila yüzde 40 arasında asbest türünün en tehlikesi ‘amphibole’ tespit edildiğini söyledi.

‘Gökçek halkın sağlığını tehlikeye atıyor’

Candan, Ankara Tabip Odası ve meslek odalarıyla birlikte yıkım işleminin sonlandırılması için öncelikle yürütmeyi durdurma istemiyle yargıya başvuracaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in TCK’nin 181-182 maddelerinden insanların hayatına kastetmekten yargılanması için suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Candan, ‘halkın sağlığını tehlikeye atmak’la suçladığı Gökçek’in görevden alınması çağrısı yaptı.

Raporu ve ilgili görselleri mahkemeye sunacaklarını da kaydeden Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkanı bölgenin acilen karantinaya alınarak, asbest arındırma ve temizlenme işlemlerinin yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

‘File tül gibi trajikomik koruma önlemleri alınıyor’

Candan, asbestin hiçbir koruma önlemi alınmadan söküm işlemi gerçekleştiren iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla tüm Ankara’ya yayıldığını duyurdu.

Yıkımlarda herhangi bir önlem alınmadığı için bütün asbest liflerinin kapalı mekanlara da girmiş olabileceğini ve kapalı mekanlarda da ölçüm yapılması gerektiğini uzmanların söylediğini ifade eden Candan, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaptığı basın açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Konuyu gündeme getirmelerinin ardından ‘göstermelik’ önemler alındığını belirten Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkanı şöyle devam etti: “Dün itibariyle o bölgedeki EGO çalışanları maskeyle dolaştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bizim çektiğimiz ve Ankara Tabip Odasının çektiği fotoğraflarda da ve belediyenin kendi servis ettiği fotoğraflarda görüldüğü gibi, file tül gibi trajikomik koruma önlemlerinin alındığı görülüyor. Gökçek , ‘Provokatörlerin sözlerine inanmayın biz bütün önlemleri alıyoruz’ derken, biz bilimle hareket ediyoruz.”

‘Bölgedeki okullar tatil edilmeli’

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Namık Kemal Kaya da bölge halkının tahliye edilmesi ve okulların tatil edilmesi gerektiği konusunda uyardı: “Mili Eğitim Bakanlığı’nın o bölgedeki okulları yıkım işlemi bitine kadar tatil etmesini talep etti. O bölgede yaşayan halk önlem alınıncaya kadar başka yerde ikamet etmeli. Aynı şekilde işyeri olanlar yine önlem alınıncaya kadar işe gitmemeli. Kısaca büyük şehir belediyesi ne olursa olsun önlem almaya yanaşmıyor. Halk kendi önlemini kendisi almalı.”