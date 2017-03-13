‘Gürültüden duyulmayan seslerden biri’: Doç. Dr. Murat Sevinç, yeni kitabında ‘başkanlığı’ tartışıyor

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Murat Sevinç’in yeni kitabı ‘Türkiye’nin Anayasa İmtihanı: Cumhurbaşkanlığı – Başkanlık Tartışması’ yayınlandı.

Sevinç, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen akademisyenlerden.

Kitabında ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı esas alan anayasa değişikliği teklifini analiz eden Sevinç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin ‘Türkiye’ye özgü’ diye nitelediği yeni sistemin hangi anayasa tartışmaları içinden çıktığı ve sağın ‘milli iradeci’ arayışında nereye oturduğu sorularının yanıtını arıyor.

1924, 1961 ve 1982 anayasalarında cumhurbaşkanının rolüne dikkat çeken Sevinç, 2007 yılındaki anayasa değişikliği arayışı ve peşinden gelen tartışmaları da ele alarak, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nın gündeme nasıl geldiğinin tarihsel biçimde ele alıyor.

Yeni anayasa değişikliği teklifinin içeriği ve gerekçesini de inceleyen Sevinç, giriş bölümünde kitabı yazma amacını “Gürültüden duyulmayan seslerden biri daha olmak” diye açıklıyor.

Sevinç, kitabın çerçevesini de “Okuyacağınız kitap, güncel tartışma ya da Türkiye’de alışık olunduğu haliyle ‘güncel kavga’nın kısmen siyasal, büyük ölçüde tarihsel ve anayasal boyutuna dair bilgi vermek amacıyla yazıldı” diye çiziyor.

Sevinç, ‘Kuruluşun İhmal Edilmiş İstisnası – 1921 Anayasası ve Tutanakları’ kitabının da eş yazarlarından.