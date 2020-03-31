Amazon’un bazı işçileri, corona’ya karşı önlem alınmadığı için iş bıraktı

En büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon’un bazı işçileri, yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 salgınına karşı yeterince önlem alınmadığı gerekçesiyle iş bıraktı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre, şirketin New York eyaletinde bulunan Staten Island deposunda çalışan bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında işçiler, salgına karşı gerekli güzenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle pazartesi günü iş bıraktı. Protestolara aynı depoda çalışan gıda dağıtım firması Instacart’taki bazı işçiler de katıldı.

Reklam

Güvenlik tedbirlerini ihlal ettiği için işten çıkartılan ve protestolara öncülük eden Christian Smalls, ABC News’e şunları söyledi: “Şirket, çalışanlarını ve ailelerini güvende tutmak için önlem almak yerine, işçileri kovmayı tercih ediyor. Her zamanki gibi şirket sorunları halının altına süpürmeyi tercih etti.”

Amazon’un açıklamasında ise “Temizlik ve depolarda daha fazla fiziksel mesafe de dahil olmak üzere çalışanları corona virüsten korumanın üzerinde çalışıyoruz. Çalışanların ücretli veya ücretsiz izin kullanmasını da destekliyoruz” dendi.

ABD’nin Texas eyaletinde bulunan ve Amazon’a bağlı süpermarket zinciri Whole Foods çalışanları da ülke genelinde iş bırakmaya hazırlanıyor.

Reklam

Corona nedeniyle toplam 165 bin 392 vakanın bulunduğu ABD’de bugüne kadar 3 bin 182 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde alınan önlemler nedeniyle Amerikalıların acil sağlık sorunları dışında evde kalmaları isteniyor.