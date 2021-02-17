Altı yıldır mücadele ediliyordu: Elbistan’daki altı termik santral projesinden biri iptal

Greenpeace Akdeniz, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yapılması planlanan altı termik santralden birinin kalıcı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Greenpeace

Greenpeace Akdeniz’in yazılı açıklamasına göre, Greenpeace ile Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, ‘Kahramanmaraş Nefes Alsın’ kampanyasıyla ilçedeki termik santrallere karşı mücadele veriyor.

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Söz konusu kömürlü termik santraline bölgedeki su kaynaklarını ve sulama projelerini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle itiraz ediliyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, santralin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırdı. Böylece santral projesi de iptal edilmiş oldu.

Kentte iki termik santral bulunurken, beş tane daha yapılması planlanıyor. Greenpeace Akdeniz, aynı risklerin yapılması planlanan santraller için de geçerli olduğunu savundu.

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Greenpeace Akdeniz, faaliyetteki iki santralin bölgenin sıcaklığını artırdığını, Ceyhan Havzası’nı da kurutarak içme ve sulama suyu varlığını tehdit ettiğini kaydetti.

‘Sevindirici ama yeterli değil’

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, iptal haberinin sevindirici olduğunu ama yeterli olmadığını vurguladı.

Akgül şunları kaydetti: “Planlanan beş santral, kümülatif etki yaratarak bu riski çok daha büyük hale getirecektir. Kuraklık ve iklim krizi çağında bunu çok iyi okumalıyız. Bakanlığın kararını mutlulukla karşıladık. Fakat daha yapacak çok iş var; Kahramanmaraş’ın ve çevre illerin yaşadığımız iklim krizi kaynaklı kuraklıktan ve sağ çıkması ve ölümcül hava kirliliğinden kurtulması için mevcut ve planlanan santrallerin de planlı bir şekilde kapatılması gerekiyor.”

Altı yıllık mücadele

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan İbrahim Yalçın, projeye karşı ‘duyurulduğu günden bugüne’, altı yıl boyunca mücadele verildiğini ifade etti.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonuçta bakanlık projeyi iptal etti fakat yeterli değil. Bu güzel gelişme, mevcut ve planlanan santrallerin de iptaliyle geliştirilmeli. Yapılan hava kalitesi ölçümleri Afşin A ve B santrallerinin kirlilik limit değerlerini katbekat aşarak bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini ortaya koydu. Halk bu santralleri istemiyor. Tüm yetkilileri bu gerçeği görmeye ve göreve davet ediyoruz.”