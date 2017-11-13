Altanlar ve Ilıcak’ın davasında 3’üncü duruşma: Avukatlar salondan çıkarıldı

‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Reklam

T24’ün haberine göre, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da başlaması gereken duruşma, 45 dakika gecikmeli başladı. Mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın, esas hakkındaki mütalaadan önce söz almak isteyen avukatlar Ergin Cinmen, Figen Çalıkuşu, Ferat Çağıl ve Melike Polat’ı duruşmadan çıkardı.

Bianet’e konuşan Ergin Cinmen, “Bu savunma hakkına tahammülsüzlüğü gösteriyor. Savunma hakkını kullanmak istedik diye duruşmadan atıldık. Reddi hâkim talebinde bulunduk” dedi.

Mahkeme 19 Eylül’deki duruşmada verdiği ara kararda, bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan sanıkların tutukluluğunun devamına karar vermişti. Mahkeme ara kararında ayrıca, bir dönem adı Gülen Cemaati ile anılan Nurettin Veren ve gizli tanık ‘Söğüt’ün dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vermişti.

Avukat görüşü kısıtlamalarının kaldırılması talebini kabul etmeyen mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme, ara kararında Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Bülent Keneş ve Emre Uslu’nun da aralarında bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

Dava kapsamında Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı tutuklu yargılanıyor.

Abdulkerim Balcı, Ali Çolak, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin hakkında yakalama kararı bulunuyor.