Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Altanlar ve Ilıcak’ın davasında 3’üncü duruşma: Avukatlar salondan çıkarıldı

Share5
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 6

 

‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Reklam

T24’ün haberine göre, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da başlaması gereken duruşma, 45 dakika gecikmeli başladı. Mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın, esas hakkındaki mütalaadan önce söz almak isteyen avukatlar Ergin Cinmen, Figen Çalıkuşu, Ferat Çağıl ve Melike Polat’ı duruşmadan çıkardı.

Bianet’e konuşan Ergin Cinmen, “Bu savunma hakkına tahammülsüzlüğü gösteriyor. Savunma hakkını kullanmak istedik diye duruşmadan atıldık. Reddi hâkim talebinde bulunduk” dedi.

Mahkeme 19 Eylül’deki duruşmada verdiği ara kararda, bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan sanıkların tutukluluğunun devamına karar vermişti. Mahkeme ara kararında ayrıca, bir dönem adı Gülen Cemaati ile anılan Nurettin Veren ve gizli tanık ‘Söğüt’ün dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vermişti.

Avukat görüşü kısıtlamalarının kaldırılması talebini kabul etmeyen mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vermişti.

Mahkeme, ara kararında Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Bülent Keneş ve Emre Uslu’nun da aralarında bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti.

Dava kapsamında Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül  ve Fevzi Yazıcı tutuklu yargılanıyor.

Abdulkerim Balcı, Ali Çolak, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Tek cümleyle ‘zulme’ devam: Altanlar ve Ilıcak’ın da yargılandığı davada tahliye yok

Ilıcak savunmasını, ‘Çocuklarıma yük olmaktan bıktım’ diyerek tamamladı

Yazar Ahmet Altan’ın ‘son söz’ü: Adalet sistemine güvenim yok, bir talebim de yok

Mehmet Altan’ın ‘son söz’ü: Demokrasi ve hukuk mücadelemden vazgeçmeyeceğim

Ilıcak’ın savunmasında ikinci gün: Kimliğim teokratik bir darbeye uyar mı?

Üç kez ağır müebbet istenen Ilıcak: Akın İpek ismini bana Abdullah Gül verdi

Altan kardeşler ve Ilıcak’a üçer kez ağır müebbet istenen iddianame kabul edildi

Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarları için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

 

 

Share5
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 6

SON HABERLER

Mağdur Atatürk

Herkesin birden Atatürk’ü coşkuyla anması sizi yanıltmasın. Çok sevdiğini söyleyen de karşı olduğunu söyleyen de aynı yangına benzin döktü. Atatürk’e ayıp edildi. Atatürk mağdur edildi.

Ilıcak: İslamî cumhuriyet kurmak için bir darbeye hizmet etmem imkansız

  ‘FETÖ’nün medya ayağı’na mensup olmakla suçlanan gazeteci Nazlı Ilıcak, “FETÖ laik düzeni yıkamayınca İslamî cumhuriyet kurmak için darbe yapmaya kalktı. Benim böyle bir amaca hizmet etmem imkânsız” dedi. Ilıcak, yazar Ahmet Altan ve akademisyen Mehmet Alta  dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...