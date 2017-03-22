Almanya, ‘Halka karşı kullanılır’ diye Türkiye’ye silah satışını 11 defa reddetmiş

Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye’ye silah ihracatını, silahların halka karşı kullanılmasından ‘endişe ederek’ onaylamayı reddetti.

Deutsche Welle’nin Alman basınından aktardığı habere göre söz konusu bilgi Sol Parti milletvekili Jan van Aken’ın ekonomi baakanlığına verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machining tarafından yazılan yanıtta, Alman hükümetinin Türkiye’ye 2016’nın başından beri 11 kez silah satmayı reddettiği belirtildi.

Türkiye’deki insan hakları durumunun silah satmama kararında önemli rol oynadığı aktarılan yanıtta, Alman hükümetinin, darbe girişiminden bu yana silahların özellikle Kürt sorunu ve diğer iç problemleri bastırmak için halka karşı kullanılmasından endişe ettiği vurgulandı.

Nadir rastlanan bir durum

Türkiye’nin hafif silahlar, cephanelik ve diğer silah malzemelerine ilişkin başvurularının geri çevrildiği belirtilirken, Alman hükümetinin kararını memnuniyetle karşılayan Sol Parti milletvekili van Aken, “Bir sonraki adım Almanya’dan Türkiye’ye hiç silah satılmaması olmalı” diye konuştu.

Aken, Türk hükümetinin giderek bir diktatörlüğe dönüştüğünü savundu.

Alman hükümeti NATO ve AB üyesi ülkelere silah satışı yapılmasına genellikle onay veriyor. Satış siyasi gerekçelerle geri çevrilebiliyor. Dolayısıyla Türkiye’ye silah ihracatının kısıtlanması nadir rastlanan bir durum.