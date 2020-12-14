Alarm veren Antalya’da ek önlemler: Banka oturmak yasak, caddeye girişe sınırlama

Vaka oranının bir haftada iki katına çıktığı ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 71’inden fazlası dolduğu için kırmızı listeye giren Antalya’da ek tedbirler alındı.

Fotoğraf: DHA

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişiye filyasyon uygulandı.

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Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler alan valilik, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi’ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı.

Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar da kullanılamıyor.

Filyasyon ekiplerinin sayısı artırıldı

Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Yoğun bakım yataklarındaki kapasiteyi artırmak adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yatak kapasitesi 23’ten 30’a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550’ye yükseltti.