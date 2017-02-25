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Alanya’da yaklaşık 50 kedi zehirlenerek öldü: ‘Site ve otel civarında olması dikkat çekici’

Alanya’da yaklaşık 50 kedinin zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bir site etrafında zehirlenerek öldürülen 30’a yakın kedinin ardından, dört farklı noktada zehirlenmiş 20 kedi daha bulundu.

Kedilerin kim tarafından zehirlendiği henüz belirlenemezken, hayvanserverler yaşananlara tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, “Tavuk parçalarının değişik bölgelere bırakılması sonucu şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla 50’ye yakın kedi ölmüş. Bazı köpekler de hayvanseverler tarafından yoğurt ve tuz yedirilerek kurtarıldı” diye konuştu.

‘Site ve otel civarında olması dikkat çekici’

Olayın site ve otel civarında gerçekleştiğine dikkat çeken Ergun, bu aylarda hayvan zehirlenmeleri yaşandığını ve olayla ilgili yasal yollara başvuracaklarını söyledi: “Arkadaşlarımız da bu konuda çok rahatsız oldu. Bölgede yetkilerin geniş çapta araştırma yapmasını istiyoruz. Yaşanan olaylara arkadaşlarımız birebir şahit oldu. Kendilerin en az beş bölgede öldüğünü gördük. Bu olayların site ve otel civarlarında olması da daha dikkati çekici hale gelmiştir.”

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