Alaattin Aktaş: Yerli yatırımcı ne düşündüğü için yabancının sattığı hisse senetlerini topluyor?

Yabancı yatırımcılar 15 Ocak’tan bu yana hisse senedi piyasasından sürekli çıkış gerçekleştiriyor. Bu çıkış önemli bir gösterge aslında. İyi okunması, irdelenmesi gereken önemli bir gösterge…

Acaba yabancılar hisse senetlerini çok ucuza aldılar ve şimdi iyi kar ettikleri için mi çıkıyorlar?

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Dövizin bugünlerdeki düzeyini çok ucuz buluyorlar ve aynı miktarda TL ile daha çok döviz alma olanağı sunan bu ortamdan mı yararlanmak istiyorlar? Dolayısıyla yabancılar kurda belirgin bir artış yaşanacağını mı bekliyor?

Ya da hisse senedi fiyatlarının olması gerekenden fazla arttığı ve bir süre sonra düşeceği beklentisi mi rol oynuyor bu çıkışta?

Bu olasılıkların bir kısmı ya da tümü geçerli olabilir. İyi de yabancıların kafasından bunlar geçiyorsa, yerli yatırımcı ne düşündüğü için yabancının sattığı hisse senetlerini topluyor?

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Alaattin Aktaş’ın yazısı