Akşener’den partiden istifa eden Özdağ’a: Hayatta başarılar diliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün parti yönetimine sert eleştiriler yönelterek partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a, siyasi kariyerinde ve hayatta başarılar diledi.

Fotoğraf: AA

Partiye katılmadan önce İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ‘FETÖ’cü olabileceği konusunda Akşener’i uyardığını açıkladıktan sonra konu yargıya taşınırken, Özdağ partiden ihraç edilmişti. Özdağ, karara karşı dava açmıştı. Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Ocak’ta, Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.

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Özdağ bugün düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuş, İYİ Parti’nin kuruluş amacından uzaklaştığını, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin tasfiye edildiğini ileri sürmüş, Akşener’in, kendisinin parti içindeki ‘FETÖ’ ile mücadelesinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

İstifa, partililerle birlikte Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener’e soruldu.

Akşener şunları söyledi: “Ben bugün milletin, esnafın, çiftçinin, işsizin, emeklinin, hayvan yetiştiricisinin meselelerini, gezdiğimiz her yerde bunlarla ilgili üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinleyip onları, kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. ‘Sayın Özdağ’ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz’ dediniz. Kendisine siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir; ayrı bir yoldan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı, bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem, millettir, hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum.”