Akşener: İstiklal Harbi’ndekilere hayır duasını çok gören Erbaş, lanet okuyor

ABD’nin en çok Covid-19 vakası görülen dördüncü eyaleti Teksas’taki bir hastaneye, yükü kaldıramaması nedeniyle hangi hastaların tedavi edilip hangilerinin ‘ölmeleri muhtemel’ olduğu için eve yollanacağının kararlaştırılmasını öngören yönerge yollandı.