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Akşener bu kez ‘hazırlıklı’: Ampuller patlıyor, o yüzden gaz lambamla geldim

 

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, Avcılar’daki toplantıya gaz lambasıyla gitti: “Gittiğim her yerde ampuller patlıyor. O yüzden ‘ne olur ne olmaz’ diye gaz lambamla geldim.”

Fotoğraf: DHA

Akşener’in iki hafta önce Çanakkale’de yapmak istediği ‘milli iradeye saygı’ toplantısının düzenlendiği otelde salonun ışıkları kapatılarak organizasyon otel yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki toplantıya ‘hazırlıklı’ gelen Akşener, kürsüye elinde fenerle çıktı: “Gittiğim her yerde ampuller patlıyor o yüzden ‘ne olur ne olmaz’ diye gaz lambamla geldim.”

Salonun dolu olması nedeniyle davetlileri dışarı çağıran Akşener, konuşmasını da Kültür Sanat Parkı’nda gerçekleştirdi. Referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin asla hain yerine konulmayacağını belirten eski MHP’li vekil, “12 Eylül’ü de gördüm. Bu cuntacılar ne bana, ne babama dokunmadı. 82 Anayasası için referanduma gittik. O dönem ‘Hayır’ diyenleri tutuklamadılar. O cuntacılar kadar bile millete saygınız yok. Gelin sahaya, meydana eşit biçimde yarışalım ve çıkan sonuca birlikte saygı duyalım. 16 Nisan akşamı iradenizle 80 milyon kere ‘hayır’ diyeceksiniz ve Türkiye’nin her yerinde huzur hakim olacak” dedi.

‘Şimdi de Bahçeli kandırıldı’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘kandırıldığını’ vurgulayan Akşener sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Bahçeli dedi ki ‘Birlikte anayasa hazırladık.’ Sayın cumhurbaşkanı dedi ki ‘Hayalim olan tasarı geliyor’. Şimdi de Bahçeli kandırıldı. Gerçek ne millet bilmek istiyor. Bu mesele devletin bekası için midir? Cumhurbaşkanının hayali için midir? Biz kandırılmayacağız ve 16 Nisan’da 80 milyon kere ‘Hayır’ diyeceğiz.”

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