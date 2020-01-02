Akşam Postası / 2 Ocak 2020

1- Libya tezkeresi Meclis’ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), iç karışıklığın sürdüğü Libya’da bulunabilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yetki verilmesini içeren tezkere Meclis’te kabul edildi.

2- ORC anketi: AKP bir ayda yüzde 1.5 oy kaybetti

ORC Araştırma Merkezi’nin anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 31.2 olarak gösterildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önünde.

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3- İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul mesajı: Emanete ihanet etmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin halka sorulması gerektiğini belirterek güzergahta arsa alanların büyük binalar inşa etmeyi düşünmemesi gerektiğini söyledi.

4- Urla’da kayyım meclis oturumunu iptal etti; CHP grubu halka açık toplanacak

İzmir’de Urla belediyesine kayyım atanan Urla Kaymakamı Önder Can’ın, belediye meclisi toplantısını yapmayacağı belirtildi.

5- Greenpeace: Kapatılan beş santral kirli enerjinin sonu olsun

Çevre yatırımlarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayan beş kömürlü termik santral kapatıldı. Greenpeace Akdeniz, bunun Türkiye’nin kirli enerjiden çıkışı için ilk adım niteliğinde olduğunu belirterek acilen temiz ve yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep etti.

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6- Dikey mimariyi ‘ihanet’ diye niteleyen Erdoğan: Yatay mimariye yönelmeliyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentleşmede dikey mimariye karşı olduğunu bir kez daha ifade ederek, “Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz” dedi ve geç kalmadan yatay mimariye yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

7- İçişleri’nden, Nissan’ın eski CEO’sunun kaçışıyla ilgili soruşturma; gözaltılar var

İçişleri Bakanlığı’nın, Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

8- F-35’e parça üreten Türk şirketler Bulgaristan’da yer bakıyor

F-35 savaş uçağı programı için üretim yapan Türk savunma sanayi şirketlerinin ABD’nin yaptırım kararlarına karşı fabrikalarını Bulgaristan’a taşımayı düşündüğü öne sürüldü.

9- 80 milyonluk ikramiyeyi kazanan dört kişiden ikisi paralarını aldı

Milli Piyango İdaresi’nin 2020 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyonluk büyük ikramiyenin biletlerine isabet ettiği dört kişiden ikisi, paralarını teslim aldı.

10- Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti doğalgaz boru hattı anlaşmasını imzalıyor

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail, Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek 1.900 kilometre uzunluğunda denizaltı boru hattı inşa etmek için bugün anlaşma imzalayacak.

11- Kızılırmak Nehri’nde HES inşaatı için ÇED raporu onaylandı

Samsun’un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri deltasına inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santralı (HES) projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu onaylandı.

12- Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alamayacak

İstanbul Tabip Odası açıklamasında, herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların bugünden itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacağı vurgulandı.

13- Ankara’da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam

Fiyat artışıyla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıktı.

14- Dolandırıcıların yeni yöntemi: Cumhurbaşkanlığı logosu ile ‘TRT payı iadesi’

İnternette Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak ‘TRT payı iadesi’ni gerekçe göstererek vatandaşlardan kredi kartı bilgilerini isteyen şahıslar, dolandırıcılıkta yeni bir yönteme başvuruyor.

15- Hazine bu ay 10 milyar lira az borçlanacak; Vakıfbank hisseleri için borç ödeyecek

Hazine, ocak ayı iç borçlanma öngörüsünü 10 milyar lira düşürdü.

16- Taksim’deki yılbaşı kutlamasında polisin uçurduğu ‘drone’u jandarma ‘tehlikeli’ diye düşürdü

İstanbul’da, Taksim Meydanı’ndaki yılbaşı kutlamasında görevli polislerin uçurduğu ‘drone’ jandarma ekipleri tarafından düşürüldü.