AKP teşkilatı İBB binalarını ödeme yapmadan kullanmış

AKP’nin İstanbul teşkilatına bağlı Kartal ve Bahçelievler ilçe başkanlıklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait taşınmazları uzun süredir ödeme yapmadan kullandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: İBB (Arşiv)

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İBB Meclisi’nin dünkü oturumunda belediyeye ait taşınmazların ecrimisil (işgal tazminatı) ödenerek kullanılmasına ilişkin bazı bilgiler açıklandı.

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CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Kartal’daki bir yapıyı örnek göstererek, AKP ilçe teşkilatının bu yapıyı 2014-2019 yılları arasında hiçbir ödeme yapmadan kullandığını ifade etti. AKP Kartal teşkilatının belediyeye 240 bin 548 lira borcu bulunduğunu belirten Balyalı, “Tahliye ve icra işlemleri başlatılmış olup verilen süreye rağmen hala icra bedeli ödenmemiştir” dedi.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman da benzer bir örneği Bahçelievler ilçesi için verdi. Kahraman, AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nın da 2015 yılında beri İBB’ye ait taşınmazda ‘işgalci’ olduğunu, bugüne kadar hiçbir ödeme yapmadığını açıkladı.

Oturumda bulunan AKP’li üyelerin konuya ilişkin açıklama yapmadığı belirtildi.