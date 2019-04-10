AKP sözcüsü: Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimde vatandaşın mesajının alınması için talimat verdiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor:

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“(İstanbul seçimleri) Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Düne kadar ‘YSK üzerinde baskı kuruyorsunuz’ diyorlardı. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir. YSK özgür bir şekilde karar veriyor. Sandık demokrasinin namusudur. Seçilenin mazbatası kesinlikle verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerisine girmek sürece saygısızlıktır. Olmayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?

Erdoğan’dan talimat

Sayın cumhurbaşkanımızın bugünkü talimatlarında bütün birim başkanlarına, il, ilçe, beldelerde vatandaşımızın bize verdiği mesajı, beklentileri, memnun oldukları, olmadıkları nelerdir diye anlaşılması için talimat vermiştir. Bütün birimler bu değerlendirmeyi yapacaktır. Bundan böyle siyasetimizi nası şekillendireceğimizi kararlaştıracağız.

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemi, yerel yönetimde milletin desteğini aldı. Yıllarca merkez sağın içinde olan bir isim… Cumhurbaşkanına ‘Rövanş alıyor’ diye iftira atanlar var.

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İntikam ilişkisine sokmak son derece yanlıştır. Vatandaş sistem değişikliğine büyük destek verdi. Genel seçimde ilk sınavı verdik. Şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerel bazda da destek aldı… ‘Rövanş alınıyor’ diye iftira edenler yanıtını almıştır. Siyasetin öznesi oligarşi değil vatandaşın kendisidir.

Cumhurbaşkanımızın birimlere verdiği talimat doğrultusunda toplantı yapacağız. Moskova’ya gitti, Bolivya devlet başkanını kabul etti, şehitleri andık (Polis Haftası). 28’inci istişare ve değerlendirme toplantısını yapacağız. MYK, MKYK, il gençlik kolları, kadın kolları, belediye başkanları vs… Böylece, yeni belediye başkanlarıyla kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Seçimin üzerinden bir ay geçmeden en kapsamlı istişare toplantısı olacak.

(Doç. Dr. Saadet Yüksel’in AİHM yargıçlığına seçilmesi) Tebrik ederim. Türkiye’den seçilmiş bir hakim olarak katkı sağlayacak.

İsrail seçimleri

İsrail seçimlerini takip ediyoruz. Netanyahu önde, bazı kaynaklara göre de rakibi Gantz’la kafa kafaya. Burada üzücü olan; Filistin konusunda uluslararası hukuku çiğnemek gelenek haline geldi. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarının üstünü Filistin meselesini kullanarak örtmeye çalışıyor…. Önümüzdeki dönemde daha sağduyulu şekilde sürecin yürümesi için Türkiye elinden geleni yapacak.

İtalya’ya tepki

(İtalyan parlamentosunda 1915’teki olaylarla ilgili tasarı) Ermeni diasporasının yeni adımı bu. Bu önergeyi kınıyoruz. Bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen diasporanın oyununa geliyorsunuz. Kendi tarihinize bakın. Örneğin Libya’da yaşananlar… Kamplarda binlerce Müslüman öldü.”