AKP oylarıyla: ‘Paradise Papers’a Meclis araştırması önergesi reddedildi

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HDP’nin Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da bulunduğu ‘off shore’ şirket sahiplerini ifşa eden ‘Paradise Papers’ belgelerinin araştırılmasına ilişkin verdiği önerge, AKP oylarıyla reddedildi.

AKP Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, partisinin yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele için yola çıktığını, bugün de aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

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Partisinin yatırımları ‘milletin hizmetine sunduğunu’, vatandaşların da buna ‘teveccüh gösterdiğini’ savunan Erdinç, “Bugün de bu teveccühe karşı bir algı operasyonu oluşturma adına bir grup önerisi verildiğine şahit oluyoruz” dedi.

‘İtibar suikastı’

Tüm dünya ile aynı anda yayımlanan belgelerin Yıldırım’ın ABD seyahatinden önce gündeme gelmesinin manidar olduğunu iddia eden Erdinç, belgelerin yeni gibi sunulmasına şaşırdığını aktardı.

Erdinç şöyle devam etti: “15 Temmuz’da milletin önüne düşmüş, milleti için mücadele etmiş ve siyasi hayatı boyunca yolsuzlukla mücadelede önder olan, bu konuda başat aktörlerden biri olan Başbakanımızı bu tür bir algı operasyonun içerisine çekmek siyaseten ucuz bir yaklaşımdır, bunu asla kabul etmiyoruz. Böyle bir yaklaşım içerisinde olmak başta sayın Başbakanımıza ve AK Parti’ye karşı yapılmış bir itibar suikastıdır.”

HDP’nin grup önerisi AKP oylarıyla reddedildi.

CHP’nin de yarın aynı konu hakkında araştırma önergesi vereceği açıklandı.

Belgelerde ne var?

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı. Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore‘ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.

Beş şirketi kabul etti

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu ortaya çıkmıştı. Başbakan, ‘South Seas Shipping N.V.’, ‘Nova Warrior Limited’, ‘Dertel Shipping Limited’, ‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı bu şirketlerin varlığını dün yaptığı açıklamayla kabul etmiş ve “Bunun gizli bir trafı yok” demişti.

Yıldırım, ayrıca “Siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu. Devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Yakınına bile yaklaşmayacaksınız” ifadesini kullanmıştı.