AKP oylarıyla: Gazetecilere yönelik saldırıların araştırılması reddedildi

CHP’nin Meclis gündemine getirdiği ‘Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması’ önergesi, İYİ Parti ve HDP’nin desteğine karşın AKP oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de gazetecilerin tarihin en kötü günlerini yaşadığına dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bizzat İletişim Başkanı’nın, basın kartlarının kime verileceğini, gazetelerin hangi manşetlerle çıkacağını, hangi siyasi parti temsilcisinin hangi gazetede, hangi televizyonda kaç dakika kalacağına bizzat karar veriyor.”

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’de medyanın ‘prangalı‘ oldunu söyleyerek, medyanın büyük kısmının artık ‘propaganda aracına dönüştüğünü’ vurguladı.

AKP’li Özkan: Muhalif de var yandaş da…

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı konuşmada, gazetelerin yayın politikası ayrımında ‘yandaşı medya’dan bahsetti.

Özkan, “Bugün Türkiye’de farklı yelpazelerde bir dünya yayın organı var. Bu yayın organlarının net bir şekilde muhalifi de var, destekçisi de var, yandaşı da var, bizi ilgilendirmez” dedi.