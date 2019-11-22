AKP-MHP ‘termik yasası’nı oylarken muhalefet oralı olmamış!

Kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelendi. Meclis’te oylama yapılırken, muhalafet partilerinin oturuma katılmayan vekil sayıları dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Torba yasanın 50’nci maddesi, dün Meclis’te oylanarak kabul edildi. Böylece, havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu ertelenmiş oldu. Yasa teklifine AKP’den 203, MHP’den 14 vekil ‘Kabul’, CHP’den 25, İYİ Parti’den yedi, HDP’den de dört vekil ‘Ret’ oyu verdi. Toplam ‘Kabul’ oyu 217, ‘Ret’ oyu ise 36 oldu.

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Çevre platformu 350 Ankara’nın raporuna göre oturuma AKP’nin 290 vekilinden 87’si, CHP’nin 139 vekilinden 114’ü, HDP’nin 62 vekilinden 58’i, MHP’nin 49 vekilinden 35’i, İYİ Parti’nin 39 vekilinden de 32’si katılmadı.

Saadet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’nden de ikişer vekil katılmadı. Partisiz altı milletvekili de Meclis’te yoktu.

AKP ve MHP haricindeki partilerin vekillerinin tümünün katılması ve aleyhe oy vermesi durumda, ‘Ret’ sayısı, ‘Kabul’ sayısından 27 daha fazla olacaktı.