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Yaramazlara biraz batar!

Akbank 715 milyon liralık gecikmiş alacağını 33 milyon liraya sattı

Akbank takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon lira anapara bakiyesi tutarındaki kısmını 32.8 milyon liraya İstanbul Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık Yönetim’e sattı.

Bankanın açıklaması dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

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Son dönemde Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası gibi büyük kurumlar kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacaklarını yurt içindeki varlık şirketlerine belli bir bedel karşılığında devrediyor. Bu varlık şirketleri daha sonra söz konusu alacakları vatandaşlardan tahsil etmeye çalışıyor.

Yabancı şirketler yapılandırılmış görece iyi kredilerle ilgilenirken, Türkiye’deki varlık şirketleri daha riskli görülen alacaklarla ilgileniyor.

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