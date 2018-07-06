Akademisyen Umut Özkırımlı’nın kanserle savaşan oğlu hayatını kaybetti

Akademisyen Umut Özkırımlı’nın dört yıldır kanserle mücadele eden beş buçuk yaşındaki oğlu Luca hayatını kaybetti.

Luca’ya çocukluk çağında görülen bir sinir sistemi kanseri ‘yüksek riskli nöroblastom‘ tanısı koyulmuştu.

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Özkırımlı, haberi Twitter’dan duyurdu.

ABD’de gerçekleşecek tedavisi için bağış hesabı açılmıştı

Özkırımlı, Luca’nın hastalığını birinci yaşına basmadan fark ettiklerini anlatmıştı: “Luca’nın diş etlerinde bir şişkinlik fark ettik. Cerrahın da incelemesinden sonra bize onkoloji servisine gitmemiz gerektiği söylendi. Ertesi sabah için bir MR randevusu ayarlandı. Ve 21 Şubat 2014’te oğlumuzun çenesinde bir tümör olduğu söylendi.”

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Luca’nın bir dizi ameliyat, kök hücre nakli ve tedavi süreçlerini tamamladığını ancak hastalığın nüksettiğini söyleyen Özkırımlı, nöroblastom hastalarının tamamen iyileşme şansının çok düşük olduğunu söylemişti.