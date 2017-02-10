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Yaramazlara biraz batar!

Akademisyen ihraçlarından Gül de rahatsız: Vicdan ve adaletle bağdaşmıyor

 

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 330 akademisyenin ihraç edilmesiyle farklı kesimlerin tepkisini çeken kanun hükmünde kararnameden rahatsız olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

686 Sayılı KHK’yla 115’i Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nden Türkiye’nin en köklü üniversitelerinde görev yapan tam 330 akademisyen meslekten ihraç edilmişti.

Alanının önde gelen akademisyenlerinin ihraç edilmesine muhalefet, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yanısıra hükümete yakınlığıyla bilinen köşe yazarları da tepki göstermiş, bazı AKP’li vekillerin de durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti.

‘Çok vicdan yaralayıcı’

İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, akademisyenlerin ihraç edilmesini üzüntüyle takip ettiğini belirterek, “Hem vicdanla hem adaletle bağdaşmayan birçok durumlar görüyorum” diye konuştu.

KHK’nın düzeltileceğini umduğunu dile getiren Gül, “Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı” dedi.

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