Ahrida Sinagogu’na x-ray bıraktılar: ‘Hoşgörü gösterdik, artık yeter’

İstanbul’da bir grup Ahrida Sinagogu önüne x-ray cihazı bıraktı.

Mescid-i Aksa’da 14 Temmuz’da ateş açılması sonucu iki İsrail polisi öldürülmüştü. Polis, saldırgan olduğunu söylediği üç Arap asıllı İsrail vatandaşını da öldürmüştü.

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İsrail’in Mescid-i Aksa’nın girişlerine metal dedektör koymasının ardından güvenlik güçleri ile Filistinli Müslümanlar arasında çatışma çıkmıştı. Gerilim sürüyor.

Türkiye’de ise İsrail’in uygulamalarını Türk Yahudileri’ne mal eden Alperen Ocakları üyesi bir grup, Neve Şalom Sinagogu’nun önünde “Buraya giremezsiniz” tehdidini savurduktan sonra ibadethaneye taş ve tekmelelerle saldırmıştı.

Kapıya x-ray bıratılar!

Benzer bir haber bu kez Balat’tan geldi.

İHA’nın haberine göre Büyük Osmanlı Derneği üyesi bir grup, Ahrida Sinagogu önünde toplanarak İsrail aleyhine slogan attı. Grup, İsrail’e atıfla sinagog önüne x-ray cihazı koydu.

Dernek başkanı Bayram Demir, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın özgür bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Müslümanlar orada rahatça özgürce ibadetlerini yapabilmeli. Biz yıllarca iç içe yaşamış, yıllarca onlara İslam’ın hoş görüsünü, saygısını, merhametini göstermiş bir milletiz. Aynı hoşgörü, merhamet ve saygıyı İsrail’den bekliyoruz” diye konuştu.

‘Hoşgörü gösterdik, artık yeter’

Demir, şunları kaydetti: “Ayrıca burada yaşayan, bu sinagoglarda ibadet edenlerden İsrail dernekleriyle bir araya gelip buradan bizden ziyade onların terör devletleri olan terörist İsrail’i uyarmalarını istiyoruz. Bugüne kadar burada ibadet edenlerin ibadetlerine, kıyafetlerine karışılmamıştır. Özgürce ibadet etmişlerdir. Bizim dinimiz de bunu emrediyor. Biz dinimizin emri gereği onlara bu saygı, merhamet ve hoşgörüyü gösterdik. ‘Artık yeter’ diyoruz, İsrail haddini aşmıştır. Biz Büyük Osmanlı Derneği olarak bunun takipçisi olacağız.”

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, basın açıklamasının ardından duyuru yayınladı.