Ahmet Taşgetiren: İYİ Parti, HDP’ye ortak zemin çağrısı yapabilecek en avantajlı parti

İyi Parti’nin, oyunun kendisi üzerinden oynanmak istendiğini görmemesi mümkün değildir.

“İyi Parti HDP ile savaşa soyunsun ve iktidar karşıtı ittifak çatlasın.” HDP ile savaşa soyundurma dolayısıyla karşıt ittifakı çatlatma işinin en çok İyi Parti üzerinden olacağı var sayılmıştır. Bir tür yumuşak karın konusu. Oraya çalışılırsa sonuç alınır hesabı.

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İyi Parti’nin HDP politikalarına rezervi yok mudur? Olmaz mı? Parti iseniz her parti ile mesafeleriniz vardır. Ama iletişim zeminini korumak da önemlidir. Hele konu, bir tarafı terörle bağlantılı hale gelmiş, uluslararası mahfillerde masalara konu olan, halk psikolojisinin kırılganlaştığı bir konu ise, ona, akıl ve basireti merkeze alarak yaklaşmak gerekiyor.

Şu anda İyi Parti, bir iletişim zemininde HDP’ye hem ülke bütünlüğü, hem terör karşıtlığı gibi ortak zemin çağrısı yapabilecek en avantajlı parti konumundadır. Uzaktan suçlamak yerine bir iletişim zemini kurup, ortak paydalar oluşturmak… Bunu söylüyorum, bu Türkiye’ye kazandıracaktır. Söylemler planında ateşin üzerine benzin dökerek değil.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı