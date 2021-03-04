Ağaçların rengi değişince fabrikalarda inceleme yapıldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, ormanlık alanda ağaçların renginin değişmesi üzerine nedeninin tespiti için çevredeki fabrikalarda inceleme yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi’nde ormanlık alanda ağaçların renginin değiştiğini gören çevre halkı durumu yetkilere bildirdi.

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Zabıta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda sararan ağaçların bulunduğu alanda inceleme yaparken bir kokunun geldiği fark edildi.

Ormanlık alanın yakınında bulunan yağ ve metal fabrikalarına giden ekipler, buralarda da inceleme yaptı.

Tutanak turuldu; sararmasının nedeninin ayrıntılı inceleme sonucunda saptanacağı belirtildi.