Afrin harekatına ‘işgal’ diyen Afrika gazetesine saldırı

Kuzey Kıbrıs’ta yayın yapan Afrika gazetesi, PYD’ye yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘işgal’ diye tanımlamasının ardından saldırıya uğradı.

Afrika gazetesi, harekatın başlamasının ardından ‘Türkiye’den bir işgal harekatı daha’ manşetini atmıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise gazeteye şu sözlerle tepki göstermişti: “KKTC’de bir pespaye gazete, ahlaksızca bugün bir başlık atmış. Ben KKTC’deki kardeşlerimi de burada tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlık, edepsizliktir. KKTC’li kardeşlerimin özellikle böyle bir duruşu sergilemek suretiyle KKTC’de gereken cevabı onlara vermeleri lazım.”

Gazeteye saldırı

Kıbrıs’ta yayın yapan Yeni Düzen gazetesinin haberine göre bugün sabah saatlerinde kalabalık bir grup, ellerindeki Türk ve KKTC bayraklarıyla bina önünde toplandı.

Sloganlar atan, gazetenin kapatılmasını isteyen dövizler taşıyan ve gazeteyi yakan göstericilerin binaya kapıdan girmesine polis engel oldu.

Göstericilerden bazıları binaya tırmanarak gazetenin tabelasını söküp aşağıya attı, yerine bayrak astı. Bazı kişiler ofise girerek gazetenin eşyalarına zarar verdi. Ofiste kimsenin bulunmaması olası can kaybını ve yaralanmaları önledi.

Saldırganlar gazetenin camlarını da kırarak yumurta fırlattı. Göstericiler daha sonra Cumhuriyet Meclisi önüne gitti. Tekbir getiren göstericilerden bazıları binanın çatısına çıkıp bayrak açtı.

‘Fitili Erdoğan ateşledi’

Bianet’ten Ekin Karaca’ya konuşan gazetenin yayın yönetmeni Şener Levent, 200-300 kişinin gazetenin önünde toplandığını, çevre köylerden grupların gazeteye doğru yola çıktığı duyumunu aldıklarını ifade etti.

Bina önündeki polislerin ise son derece etkisiz olduğu dile getiren Levent, Erdoğan’ın gazete hakkındaki sözlerinden önce kendilerine yönelik herhangi bir tepkinin olmadığını, fitili Erdoğan’ın sözlerinin ateşlediğini ifade etti.