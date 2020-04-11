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Yaramazlara biraz batar!

AFAD: Datça açıklarında 4.7’lik deprem

AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.7’lik bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamaya göre merkez üssü Ege Denizi olan deprem saat 13:22’de meydana geldi.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum; sosyal mesafe hak getire

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma’yı ‘unuttu.’

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