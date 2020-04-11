AFAD: Datça açıklarında 4.7’lik deprem

AFAD, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.7’lik bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Açıklamaya göre merkez üssü Ege Denizi olan deprem saat 13:22’de meydana geldi.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Türkiye’de, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1006’ya yükseldi. Son 24 saatte 98 kişi daha hayatını kaybetti. 4 bin 747 yeni vakayla toplam vaka sayısı 47 bin 29’a çıktı.
Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma’yı ‘unuttu.’