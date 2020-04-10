AB’nin geleceğinin sorgulandığı toplantıda, yarım trilyon avroluk yardım paketi açıklandı

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları ekonominin corona virüsü salgınından toparlanabilmesi için yarım trilyon avro değerindeki yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı ancak derin bir resesyona doğru giden AB’deki toparlanmanın nasıl finanse edileceği sorusunu açık bıraktılar.

Fotoğraf: Reuters

Önceki günlerde varılamayan uzlaşıya ancak Almanya ve Fransa tarafından Hollanda’nın itirazlarını geri çekmesi sağlanarak varıldı. Hollanda salgın ile boğuşan devletlere verilecek acil kredilerin bazı koşullara bağlı dağıtılmasını istiyordu.

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Anlaşmada toparlanmayı finanse etmek için ortak borçlanma senedi ihraç edilmesi konusu yer almadı. İtalya, Fransa ve İspanya salgınla mücadele edecek para yaratmak için ortak borçlanma aracı ihraç edilmesini istiyor, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Avusturya buna şiddetle karşı çıkıyorlardı.

Anlaşmada ‘yenilikçi finansal araçlar’ konusunun AB üyesi 27 ülkenin devlet başkanı nezdinde ele alınması gerektiği belirtildi. Yani son derece tartışmalı olan Avrupa ülkelerinin tek başlarına değil de ortak şekilde borçlanması konusu başka platformlarda müzakere edilmeye devam edecek.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, anlaşmayı AB tarihinin en önemli ekonomik destek planı olarak niteleyerek “Avrupa, bu krizin üstesinden gelebileceğini gösterdi” dedi.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İspanya hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero, Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için bir araya gelemezse AB’nin varlığının tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Avro bölgesindeki ülkelerin maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogrup’un başkanı Mario Centeno, paket kapsamında 100 milyar avronun çalışan ücretlerinin finanse edilmesi için kullanılacağını ve böylece şirketlerin istihdamı değil, çalışma saatlerini azaltabileceğini söyledi.

Centeno, Avrupa Yatırım Bankası’nın şirketlere 200 milyar avro kredi sağlayacağını ve euro bölgesinin kurtarma fonu olun Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (ESM) 240 milyar avroluk ucuz kredi sağlayacağını belirtti.