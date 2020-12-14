Abdulkadir Selvi: ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en çok Erdoğan sevinir’ demiştim; anket onu doğruluyor

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz” anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 33.8’le ilk sırada geliyor. Son dönemlerdeki tırmanışı sürdüren Mansur Yavaş yüzde 6.6’yla ikinci sıraya yerleşirken, Ekrem İmamoğlu 4.7’yle altıncı sıraya gerilemiş durumda. Mansur Yavaş’tan sonra 5.1’le Meral Akşener geliyor. Kılıçdaroğlu ise 4.5’le 7’nci sırada yer alıyor.

(…) Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de en beğenilen siyasetçiler araştırmasında yedinci sırada gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olması durumunda tablo tam tersine dönüyor. Optimar’ın “Son turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuza kime verirsiniz” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.2’si Kılıçdaroğlu diyor. Neredeyse CHP’nin iki katı bir oy oranına ulaşıyor. Ha, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına en çok Erdoğan sevinir demiştim. Anket onu doğruluyor. Kılıçdaroğlu ile yarıştığı takdirde Erdoğan, yüzde 47.8’le kazanıyor.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı