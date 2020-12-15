Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığı biliniyor

Türkiye reformlara yönelmişken HDP kapatılacak mı sorusu gündeme geldi. Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması yönündeki çağrısının cumhur ittifakının ortak politikası olmadığı belli oldu.

1- AK Parti, kapatma davasına muhatap olmuş, ayrıca geçmişte partileri kapatılmış bir siyasi gelenekten geldiği için parti kapatmayı zorlaştıran yasal düzenlemeler yapan bir iktidar oldu.

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2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

3- HDP, parti kapatmalar nedeniyle oluşan mağduriyetten beslenerek büyüdü. HEP ve DEP’in kapatılmasıyla başlayan süreç sonucunda HDP bugün yüzde 10 seçim barajını aşan bir parti konumuna ulaştı.

HDP’nin kapatılmasına yönelik bir çalışma yapıldığı bilgisine sahip değilim. Ancak Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması yönündeki çağrısının üzerinde durulmayan bir yönü var. Bahçeli, böylece reform sürecinin çerçevesini de tayin etmiş oldu.

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı