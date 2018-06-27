Abdulkadir Selvi: Erdoğan sadece hükümet kurmayacak, aynı zamanda MHP ile ilişkilerin yönetilmesini sağlayacak

24 Haziran’da millet iktidara ve muhalefete önemli mesajlar verdi. Ama seçimi kaybedenlerin bu mesajı almamakta direndiği anlaşılıyor. Hani yeni siyaset tarzı hâkim olacaktı, hani kaybeden gidecek, kazanan gelecekti?

Erdoğan’a diktatör diyorlar. Erdoğan 13’ncü kez girdiği seçimi kazandı. Arkasında yüzde 52.4 oy oranı ve 26 milyon seçmenin desteği var. Belediye başkanlığından Cumhurbaşkanlığı’na kadar bulunduğu her göreve seçimle gelen Erdoğan diktatör oluyor, girdiği her seçimi kaybettiği halde istifa etmeyenler demokrasi kahramanı kesiliyor!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece hükümet kurmayacak. Aynı zamanda MHP ile ilişkilerin yönetilmesini sağlayacak. Bu dönem aynı zamanda diğer partilerle ilişkilerin de sıcak tutulmasını gerektiriyor. Bütçe ve zorunlu düzenlemeler dışında Meclis’e ağırlık vermeyen bir yönetim şekli düşünülüyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı