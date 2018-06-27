ABD’nin petrol çıkışı sonrası İran: Teslim olmayız

İran, ABD’nin müttefiklerine kendilerinden petrol ithal etmeyi durdurmalarına yönelik çağrısının ardından “Teslim olmayız” mesajı verdi.

ABD, İran ile nükleer anlaşmadan çekildikten sonra petrol ihracatçısı Tahran’ın gelir kaynaklarını kesmeye çalışıyor.

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Son olarak Amerikan yönetimi, İran’dan petrol ithalatını durdurması için birçok ülkeden talepte bulundu.

‘ABD’ye diz çöktüreceğiz’

DHA’nın haberine göre Tahran’da icra organları müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’yi hedef aldı.

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İran cumhurbaşkanı, istifa etmeyeceklerini belirterek “Birileri korkup, istifa edip, kenara çekileceğimizi düşünüyorsa yanılıyor. Hükümet son gününe kadar görev başında. Halkımızın emanetçisiyiz ve verdiğimiz vaatlerin arkasındayız” dedi.

Ruhani, ‘diz çöktüreceklerini’ söylediği ABD’ye ‘teslim olmayacaklarını’ dile getirdi.

Ruhani, “ABD’ye teslim olmayıp milli ve tarihi izzetimizi koruyacağız. ABD’ye bu iradeler savaşında diz çöktüreceğiz” dedi.