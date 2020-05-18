ABD’li şirket insanlarda denenen ‘corona’ aşısının ilk sonuçları için ‘olumlu’ dedi

‘Corona‘ aşısı için insan deneylerine devam eden biyoteknoloji şirketi Moderna ilk verilerin olumlu olduğunu, aşı yapılan kişilerin virüse karşı antikor geliştirdiğini duyurdu.

Fotoğraf: www.msn.com

ABD’li firma 17 Mart’ta başlayan insanlar üzerindeki deneylerin birinci fazının ilk sonuçlarını açıkladı. Birinci fazda aşının küçük bir grup üzerinde güvenilirliği deneniyor.

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Sonuçlar henüz medikal bir yayında yer almadı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Moderna, dünyada insan deneylerine başlayan sekiz potansiyel corona aşısı geliştiricisinden biri.

Moderna’nın deneyinde sekiz katılımcının hepsinin Covid-19 geçirip antikor geliştiren kişiler kadar ya da daha fazla miktarda antikor geliştirdiği gözlemlendi.

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Antikorlar virüsün vücuda girdikten sonra hücrelere tutunmasını engelliyor.

En fazla yan etkinin yüksek dozda aşı yapılan üç kişide görüldüğünü belirten şirket bu yan etkilerin çok ciddi olmadığını ve çözüldüğünü ifade etti. Ancak yan etkilerin ne olduğu belirtilmedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, şirketin deneyin daha geniş bir grup insanda uygulaması yapılan ikinci fazına geçmesi için onay verdi. Şirket deneyin on bilerce kişiyi kapsayaması öngörülen üçüncü fazına temmuzda başlamayı planlıyor.