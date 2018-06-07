Eski ABD elçisi: Seçimlerde hükümet değişirse ilişkiler sorunlu olacak

ABD’nin eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey, 24 Haziran’daki seçimlerde hükümetin değişmesi durumunda önemli değişiklikler olacağını savundu. Jeffrey “İlişkiler çok önemli olmaya devam edecek ve kopmayacak. Ama ilişkiler aynı zamanda sorunlu olacak” dedi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan halen Washington Enstitüsü’nde uzman olarak görevli Jeffrey, “En önemli sorun Türkiye’nin S-400 füzeleri alma kararı. Bu Kongre’yi, F-35’lerin Türkiye’ye teslimine karşı harekete geçirdi. Bu çok ciddi bir sorun” dedi.

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2008 ile 2010 yılları arasında Türkiye’de görev yapan Jeffrey, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye’nin Menbiç kentinin yönetimine dair görüşmelerle ilgili de şu yorumu yaptı: “Bence iki ülke Menbiç konusunda anlaşacak. Menbiç’in eski stratejik önemi kalmadı. Şimdi Türkiye, Amerika ve PYD için prensip meselesi oldu. Washington, bütün bu üçüyle ilgilenmek zorunda. Çünkü Washington Suriye’nin doğusunda PYD’yle bir çeşit ilişkisi olmadan kalamaz ve Türkiye de Amerika’nın hızlıca Suriye’den çıkmasını istemediği belirtileri gösteriyor.”

Jeffrey, 24 Haziran’daki seçimlerle ilgili de konuştu ve Türkiye’de iktidarın değişmesi durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin sorunlu olacağını savundu: “Yeni bir hükümet olursa ülkede önemli değişiklikler olacaktır. İlk kez 2002’den bu yana yeni bir hükümet kurulmuş olacak. İlişkiler çok önemli olmaya devam edecek ve kopmayacak. Ama ilişkiler aynı zamanda sorunlu olacak. Bunu bir dereceye kadar Merkel Almanyası’yla yaşıyoruz, daha çok ekonomik açıdan. Bu iki tarafın da yanlış anlaması. Amerikan tarafında NATO üyesi Türkiye’nin Rus silahlarını alarak sadakatsizlik gösterdiği inancı var. Türk tarafında Amerika’nın Fethullah Gülen’i iade etmeyerek ve Suriye konusunda taahhütlerini yerine getirmeyerek Türkiye’ye değer vermediği düşüncesi var. Yani iki tarafın öne sürebilecekleri argümanlar var ve böyle bir doğal ilişkide olmaya da devam edecek.”