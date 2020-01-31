ABD Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, ‘İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören’ yasa tasarısını onayladı.

Fotoğraf: reuters

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Vekili Ro Khanna tarafından sunulan yasa tasarısı, 175’e karşılık 228 oyla kabul etti.

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Kongre’nin yasal yetkilerini kullanması gerektiğini belirten Khanna “Kongre, İran ile girilecek bir savaşta kullanılacak tek bir kuruşu dahi onaylamayacağını açık bir şekilde göstermeli” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu tasarının Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’dan geçmesinin düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

İran’a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisi’nden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası’ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

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ABD, 3 Ocak’ta İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı’nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları da 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad Hava Üssü’ne füze saldırısı düzenlemişti.