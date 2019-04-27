ABD konsolosluk çalışanı hakkında ‘terör’ suçlamalarıyla iddianame hazırlandı

ABD’nin İstanbul Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızı hakkında ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçlamaları nedeniyle iddianame hazırlandı.

Hakkında dava açılan üçüncü ABD konsolosluk çalışanı olan Cantürk’e yönelik iddianame, Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin daha fazla gerilmesine yol açabilir.

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ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olan Cantürk ile eşi ve kızı, iddianamede Ankara’nın 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen cemaatiyle bağlantılı olmakla suçlanıyor.

8 Mart’ta tamamlanan ancak kamuya açıklanmayan iddianameye göre, savcı Cantürk, eşi ve kızına silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası verilmesini istiyor.

Başsavcılık açıklama yapmadı

İddianamede, Cantürk’ün Gülen cemaati üyesi olması nedeniyle soruşturma altındaki düzinelerce kişiyle temas halinde olduğu ve ‘şüphelinin (terör) örgütünün talimatları doğrultusunda yaptıklarıyla ilgili kanıtlar bulunduğu’ belirtildi.

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Cantürk, eşi ve kızının iddianamede yer alan suçlamaları reddettiği belirtiliyor.

İstanbul Başsavcılığı sözcüsü, Reuters’ın sorularını yanıtsız bırakırken, Cantürk’ün avukatı da konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD: Güvenilir bir kanıt görmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Washington’un Cantürk’ün yasadışı faaliyetlere dahil olduğuna dair güvenilir bir kanıt görmediğini ve 30 yıllık kariyeri boyunca Türk hükümeti ve güvenlik görevlileriyle birçok temaslarda bulunduğunu belirtti. Sözcü, Cantürk’ün davasının zamanında, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Vize kararı

Türkiye’deki ABD konsolosluğunda çalışan ve Türk vatandaşı olan iki kişi daha ‘terör ve casusluk’ suçlamaları nedeniyle 2017 yılında tutuklanmıştı. Bu kişilerin tutuklanmaları, Washington’un Ekim 2017’de Türk vatandaşlarına yönelik göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almasına, Ankara’nın da aynı şekilde karşılık vermesine neden olmuştu.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi geçen ay, tutuklu yargılanan ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Topuz suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD’nin Adana Konsolosluğu’nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay’a, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan dört yıl altı ay hapis cezası verilmiş ancak içeride bulunduğu süre göz önüne alınarak 30 Ocak’ta tahliye edilmişti.

Senatörlerden yaptırım teklifi

ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçi iki senatör bu ayın başlarında Türkiye’de ABD vatandaşlarının ve konsolosluk çalışanlarının tutuklanmasından sorumlu Türk yetkilililere yaptırım uygulanmasını öneren tasarı sunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu ayın başında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile biraraya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Pompeo’nun Türkiye’deki tutuklu ABD vatandaşlarının davaların yanı sıra bu davaların hızlı bir şekilde çözülmesini istediğini belirtmişti.

S-400 nedeniyle ilişkiler gergin

ABD ve Türkiye NATO müttefiki olmalarına rağmen Suriye’de sürdürülen farklı politikalar ve Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın alması gibi meseleler nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Reuters’ın gördüğü iddianame ve mahkemenin ilk duruşma öncesi hazırladığı 22 Mart tarihli tutanağa göre Cantürk, Ocak 2018’de İstanbul polisi tarafından ifadesi alınarak ev hapsine alınmıştı. Bu tutanakta ilk duruşmanın 25 Haziran’da yapılacağı bilgisi yer aldı.