ABD ‘Anadolu Kültür operasyonu’ndan endişeli: Gözaltılar serbest bırakılsın

ABD, işadamı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyona dair ‘endişeleri’ni bildirdi.

Operasyon kapsamında aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, dün listedeki bazı isimler gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavala’nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ü kullanarak Gezi eylemlerini organize ve finanse ettiğini, bu kapsamda gözaltına alınan isimlerin Kavala ile hiyerarşik düzen ilişkisinde olduğunu iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bakanlık sözcüsü Heather Nauert imzasıyla yazılı bir açıklama yayınlayarak operasyona tepki gösterdi.

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Açıklama şöyle: “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. A.B.D.-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur. Türkiye’ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz.”