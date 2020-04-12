Abbas Güçlü: Benzer görüntüler yaşanmaması için neler yapılması gerekiyor, asıl ona kafa yormalıyız

Sokağa çıkma yasağı açıklandıktan sonraki görüntüler çok tartışıldı.

Eminiz ki psikologlar durumu çok daha farklı yönleriyle ele alacaktır. Almalı da.

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Bu durum sadece bizde mi böyle? Hayır. Dünyanın her yerinde benzer görüntüler yaşandı, yaşanmaya da devam edecek!

Koronayı duyduk, hastanelere koştuk, şehirler arası yolculuk yok dedik, bir anda seyahat aşkımız kabardı, sokağa çıkma yasağı var dedik, kıtlık tehlikesi varmışçasına stok yarışına girdik.

Bu konuda ne olur kimse kimseyi kınamasın. Yarın başka bir konuda benzeri hareketleri her birimiz sergileyebiliriz. Çünkü hep öyle şartlandırıldık!..

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Bütün bunlar ders niteliğinde! Bir daha benzeri görüntüler yaşanmaması için neler yapılması gerekiyor, asıl ona kafa yormalıyız!..

Abbas Güçlü’nün yazısı



