Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.37 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.94 artış kaydedildi.