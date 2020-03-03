Diken

Yaramazlara biraz batar!

498 bin

2019’da Türkiye’ye saç ekimi için 498 bin yabancı geldi, sektörde 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi.

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TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 12.37’e yükseldi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.37 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.94 artış kaydedildi.

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