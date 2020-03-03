2019’da Türkiye’ye saç ekimi için 498 bin yabancı geldi, sektörde 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi.
498 bin
2019’da Türkiye’ye saç ekimi için 498 bin yabancı geldi, sektörde 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi.
Yaramazlara biraz batar!
2019’da Türkiye’ye saç ekimi için 498 bin yabancı geldi, sektörde 1 milyar 494 milyon dolar ciro elde edildi.
Edirne’den Yunanistan’a geçen bir grup sığınmacının, Yunan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp, Türkiye’ye geri gönderildiği öne sürüldü.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.37 arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.94 artış kaydedildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, Suriye’nin İdlib kentinde 34 askerin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle bugün saat 15:00’te kapalı oturum yapılacak.
Britanya’da yayınlanan Guardian gazetesininin internet sitesinde yayınlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘her şeyin en iyisini bilen ve eleştiriye tahammülü olmayan kontrolden çıkmış otoriter liderlerden biri’ diye nitelenip ‘bu kendini beğenmişliğin’ Türkiye’yi Suriye’de facianın eşiğine getirdiği öne sürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine saldırıyla ilgili, “Alçak saldırıda Rus uçakları da vardı, kimi kandırıyorlar?” dedi.