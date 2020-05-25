24 saatte 29 can kaybı: 987 yeni vaka; 1321 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 987 yeni corona virüsü tanısı konarken, 29 kişi hayatını kaybetti, 1321 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 157 bin 814 olurken, can kaybı 4 bin 369’a ulaştı. Bugüne kadar 120 bin 15 kişi iyileşti.

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Dün günlük vaka sayısı 1141, önceki gün ise 1186 olarak kayda geçmişti.

İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WGIUc45HIH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında iyileşen hasta sayısının 120 bini geçtiğini vurguladı.

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Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.