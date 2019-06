2019’da düzenlenecek 10 müzik festivali

MÜJDE YAZICI ERGİN

Türkiye’nin üzerinden seçim stresinin kalkmasıyla ülkede yaz tatili havası biraz daha hissedilir oldu. Önümüzdeki altı ay içinde Türkiye’de düzenlenecek müzik festivallerini derledik. Tatil ve diğer programlarınızı ‘müziğe ayak uydurarak’ yapabilirsiniz…

Diynamic Festival 2019

House müziğin Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden DJ Solomun’a ait olan Hamburg çıkışlı Diynamic Festival 3 Ağustos’ta Istanbul’da. Kısa sürede elektronik müzik sahnesinin en prestijli festivallerinden biri haline gelen festivall, bu yıl Amsterdam, Münih ve Barcelona’dan sonra İstanbul’u ziyaret edecek. 2015’te de İstanbul’da düzenlenen festivalin adresi Volkswagen Arena olacak. DJ Solomun, Adriatique, ELAX aka Boyz Noize, Kollektiv Turmstrasse gibi isimler İstanbulluları coşturacak.



Chill Out Festival 2019

2006’dan beri bir klasik haline gelen, Lounge FM’in düzenlediği festivalin buluşma noktaları İstanbul’un ardından 19-20 Temmuz’da Bodrum Xuma Yalıkavak, 31 Ağustos’ta Çeşme olacak. Festivalde Martha Van Straaten, Alba Music, Hraach, Christian Löffler, N’to, Robag Wruhme gibi isimler sahneye çıkacak.

26’ncı İstanbul Caz Festivali

47’nci İstanbul Müzik Festivali devam ederken ayın sonunda başlayacak 26’ncı İstanbul Caz Festivali’nden bahsedelim. İKSV’nin düzenlediği festival, bu yıl yine yüzlerce yerel ve yabancı sanatçıyı konuk edecek. 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Caz Festivali; Snarky Puppy, Jose James, Jacob Collier, Joss Stone ve Kamasi Washington gibi isimleri ağırlayacak.

Bozcaada Caz Festivali

Pop, funk, etnik, Balkan gibi birçok sound içeren zengin programıyla Bozcaada Caz Festivali bu yıl; konserlerin yanı sıra workshoplar, gastronomi aktiviteleri, sosyal projeler ve adaya yayılmış birçok etkinlikle daha geniş bir kitleye ulaşmaya hazırlanıyor. Festivale 19-21 Temmuz’da Bozcaada Ayazma Manastırı ev sahipliği yapacak. Festivalin programında Yussef Dayes, Erkan Oğur Anatolian Blues Project, Bobby Rausch ft. Giw, Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in projesi Pow Trio gibi isimler var.

Electronica Festival 2019

15 yıldır düzenlenen Electronica Festival, başlangıcından bu yana dünyanın dört bir yanından sanatçıları ağırladı ve festivalde binlerce insan dans etti. Her yıl iki ayrı yerleşim birimini ziyaret eden festival bu yıl İstanbul ve Çeşme’de. Elektronik müzikseverlerin kaçırmadığı etkinlik Electronica Festival 12-13 Temmuz’da İstanbul Life Park’ta, 12-13 Ağustos’ta Çeşme’de.

One Love Festival

İstanbul’da eksikliği hissedilen One Love Festival bu yıl geri döndü. Büyük buluşma 20 Temmuz’da gündüz Parkorman’da, gece ise Volkswagen Arena’da. One Love’ın programında Oh Land, The Black Madonna, Art Department, Black Merlin, Gaye Su Akyol gibi isimler var. Eski festivalleri özlediyseniz One Love sizleri bekliyor.

Big Burn İstanbul

Bu yıl üçüncüsü 26-27-28 Temmuz’da düzenlenecek festivalin adresi Şile. Geçen yaz yerli ve yabancı elektronik müzik sahnesinden 100 DJ ve prodüktörü Suma Beach’te ağırlayan kamplı elektronik müzik festivali Big Burn Istanbul’un bu yaz da kalabalık geçmesi bekleniyor.

Mix Festival 2019

İlk üç yılında Selda Bağcan, Claptone, Aurora, Polo & Pan, Emancipator, BaBa ZuLa gibi yerli ve yabancı müzik sahnesinden önemli isimlerini ağırlayan Mix Festival bu yıl 15-16 Kasım’da dördüncü kez Zorlu PSM’de düzenlenecek. Farklı sound’ları bir çatı altında toplayan Mix Festival’in 2019 programı henüz açıklanmadı.

Red Bull Music Festival 2019

Geçen yıl dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da ilk kez düzenlenen Red Bull Music Festival İstanbul; ikinci kez 3-13 Ekim tarihleri arasında yeniden düzenlenecek. Festival, bu yıl da farklı programlar ve konseptlerle müzikseverlere güzel bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Program bilgisi ve bilet satışı temmuz ayında.

29’uncu Akbank Caz Festivali

Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden olan Akbank Caz Festivali bu yıl 17-27 Ekim’de müzikseverleri cazın farklı renkleriyle 29’uncu kez buluşturacak. Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini ağırlayan festivalin şimdilik sadece üç konseri için biletler satışa çıktı: Mats Eilertsen Trio, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron ve Thomas Margan, Louis Sclavis Quartet.