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Yaramazlara biraz batar!

15 üniversite kuruluyor, üç ‘dev’ bölünüyor: Sayı 200’e ulaşacak

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AKP, 15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısını Meclis’e sundu. Yeni üniversiteler kurulurken 86 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi, 62 bin öğrencili Gazi Üniversitesi, 46 bin öğrencili İnönü Üniversitesi dahil 10 üniversite bölünecek.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 Nisan’da Malatya’daki İnönü Üniversite’sinin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.

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Sil baştan kurulan beş üniversite

AKP’nin toplamda 15 yeni üniversitenin kurulmasını düzenleyen yasa tasarısıyla ilk etapta Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna (vakıf),  Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun ve İzmir Tınaztepe (vakıf) isimlerinde beş yeni üniversite kurulacak.

Bölünecek 10 üniversite

Bunların yanısıra İstanbul, Gazi (Ankara), Selçuk (Konya), İnönü (Malatya), Dumlupınar (Afyonkarahisar),  Sakarya, Mersin, Erciyes (Kayseri), Karadeniz Teknik (Trabzon) ve Sütçü İmam (Kahramanmaraş) üniversiteleri bölünerek 10 yeni üniversite daha ortaya çıkacak.

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Bölünmeyle kurulacak 10 üniversite

Bölünmeyle ortaya çıkacak 10 yeni üniversite şöyle: Konya, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri

Böylece üniversite sayısı 185’ten 200’e çıkacak.

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