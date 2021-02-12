14 Şubat araştırması: Beş erkekten biri ‘beklenti’ nedeniyle hediye alıyor

NG Araştırma’nın anketi, her beş erkekten birinin eşinin ya da sevgilisinin beklentisini karşılamak için hediye aldığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Pixabay

NG Araştırma’nın 5-9 Şubat tarihlerinde 15 yaş üstü 2 bin 198 kişinin katılımıyla hazırladığı anketin sonuçları açıklandı.

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Buna göre, katılımcıların yüzde 56’sı 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlarken, yüzde 26’sı kutlamadığını dile getirdi.

Sevgililer Günü’nü kutlamada kadınlar ve erkeklerin nedenleri değişiklik gösterdi. Ancak kadınlar ve erkekler bu günü ‘sevdiğini hissettirmek için güzel bir fırsat’ olarak tanımladı. Erkeklerin yüzde 21’inin sevgilisi ve eşinin beklentisi üzerine kutlaması dikkat çekti.

Covid-19 salgını nedeniyle katılımcıların yüzde 39’unun planı değişti, yüzde 36’sının planı değişmedi.

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Araştırmadan öne çıkan bulgular şöyle:

* Her 10 kadından ikisi sevgilisine kıyafet almayı planlıyor. Her 10 erkekten ikisi ise sevgilisine çiçek almayı düşünüyor.

* Her 10 kişiden biri partnerine üzerinde adı veya resmi bulunan özel bir hediye almak istiyor.

* Her beş kadından biri hediye olarak takı bekliyor. Her beş erkekten biri ise hediye olarak saat istediğini söyledi.

* Her 10 kişiden sekizi Sevgililer Günü’nde fiyatların arttığını düşünüyor, biri fiyatın azaldığını veya değişmediğini savunuyor.

* Her 10 kişiden üçü Sevgililer Günü’nü evde geçirmek istediğini belirtti. Her 10 kadından üçü deniz kenarında, erkeklerden ikisi deniz kenarında geçirmek istediğini söyledi. 10 erkekten üçü 14 Şubat’ı doğada geçirmek istediğini ifade etti.

* (Hediye alınmazsa ne olur?) Her beş kadından ikisi bu duruma sinirleneceğini fakat fazla büyütmeyeceğini ifade ederken, her beş erkekten biri aynı tepkiyi vereceğini söyledi.