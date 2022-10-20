Zürafanın saldırdığı bebek öldü, annesi ağır yaralı

Güney Afrika’daki bir parkta, 16 aylık bebek bir zürafanın darbesiyle hayatını kaybetti. Annesi hastanede.

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Polis, KwaZulu-Natal’daki parkta yaşananalarla ilgili soruşturma başlattı. Anne ve kızının 14 müstakil evin bulunduğu, müşterilerine doğal ortamda zaman geçirme ve konaklama olanağı sunan ‘Luxury Kuleni’ adlı parkta kaldığı belirtildi.

Çiftlik benzeri işletmede saldırıya uğrayan bebek revire götürüldüğü hastaneye kaldırılamadan öldü. Ağır yaralanan annesi hastaneye kaldırıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası işletmenin müdürleri basına konuşmaktan kaçınırken uzmanlar zürafaların insana saldırmasının sık rastlanan bir şey olmadığının ancak yavrusunu korumaya çalışan zürafaların agresif davranabileceğini söyledi.

İşletmenin internet sitesinde, ziyaretçilerin, ‘bisiklete binerken veya yürürken hayvanlarla yakın temas kurabildiği’ ifade ediliyor.